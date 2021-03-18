19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu
BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Haftanın fırsatlarının neler olduğu yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğu ile belli oluyor. 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde 6’lı ayaklı tatlı kasesi 27,90 TL, dekorlu meşrubat bardağı 8,50 TL, 4 bölmeli çok amaçlı dolap 189 TL, eviye bataryası 89,90 TL, banyo bataryası 99,90 TL, lavabo bataryası 89,90 TL, ayaklı tuvalet kağıtlığı 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor.
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19 Mart BİM aktüel kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete bu hafta da yeni fırsatlar gelecek. BİM bu hafta kataloğu içerisinde ankastre set 1.099 TL, mini fırın 199 TL, rendeli blender seti 279 TL, düdüklü tencere seti 149 TL, wok tava 49,90 TL, ışıklı kettle 99,90 TL, yuvarlak tepsi 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı