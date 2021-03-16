19 Mart BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM markete bu hafta da yeni fırsat ürünleri gelecek. Market raflarına her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler ekleniyor. BİM’de bu hafta ışıklı kettle 99,90 TL, büyük cam kase 11,90 TL, küçük cam kase 1,95 TL, 6’lı ayaklı tatlı kasesi 27,90 TL, dekorlu meşrubat bardağı 8,50 TL, 4 bölmeli çok amaçlı dolap 189 TL, eviye bataryası 89,90 TL, banyo bataryası 99,90 TL, lavabo bataryası 89,90 TL, ayaklı tuvalet kağıtlığı 29,90 TL, dik durabilen süpürge 199 TL, 3’lü düzenleyici sepet 19,90 TL, desenli silikon tabancası 27,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.