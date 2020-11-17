19 Kasım A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu

A101 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta gelen ürünler arasında yine çok çeşitli fırsatlar bulunuyor. 19 Kasım A101 kataloğu içerisinde tablet 499 TL, kablolu kulaklık 29,95 TL, bluetooth kulaklık 39,95 TL, 64 GB smart usb bellek 39,95 TL, tost makinesi 199 TL, saç şekillendirici 65 TL, saç kesme makinesi 69,95 TL, portatif dikey ütü 159 TL fiyatı ile yer alıyor.
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A101 markete her hafta perşembe günleri fırsat ürünleri geliyor. 19 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde dik süpürge 179 TL, döküm kek kalıbı çeşitleri 75 TL, çaydanlık 99 TL, 3’lü sahan seti 165 TL, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 179,95 TL, su ısıtıcı 45 TL, saç şekillendirici 65 TL, şarjlı saç ve sakal kesme makinesi 109 TL, blender seti 269 TL, buzdolabı 1.599 TL, bulaşık makinesi 1.699 TL, portatif dikey ütü 159 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı