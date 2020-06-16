MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
GeriEkonomi 19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 10:16,

19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Bu hafta cuma günü raflarına eklenecek olan ürünler arasında kumtel cam ankastre 1.099 TL, çay makinesi 129 TL, kızartma tenceresi 39,90 TL, kızartma kevgiri 6,95 TL, çiğ köfte tepsisi 19,90 TL, erkek kol saati 139 TL, taşıma çantalı mat seccade 29,90 TL, sandalye minderi 5,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Bu hafta markete yine cuma günü yeni ürünler gelecek. 19 Haziran broşürü içerisinde kumtel cam ankastre 1.099 TL, çay makinesi 129 TL, kızartma tenceresi 39,90 TL, kızartma kevgiri 6,95 TL, çiğ köfte tepsisi 19,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Cuma günü 4’lü oyun hamur seti 12,50 TL, oyuncak yiyecek seti 14,90 TL, römorklu traktör 14,90 TL’den satışa çıkarılacak.

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi