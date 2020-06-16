19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Bu hafta markete yine cuma günü yeni ürünler gelecek. 19 Haziran broşürü içerisinde kumtel cam ankastre 1.099 TL, çay makinesi 129 TL, kızartma tenceresi 39,90 TL, kızartma kevgiri 6,95 TL, çiğ köfte tepsisi 19,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Cuma günü 4’lü oyun hamur seti 12,50 TL, oyuncak yiyecek seti 14,90 TL, römorklu traktör 14,90 TL’den satışa çıkarılacak.