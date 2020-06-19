19 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altında son durum: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı.. 2020 altın yorumları
Altın piyasasını takip edenler 19 haziran altın fiyatlarını internette araştırıyorlar. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok talep gören türlerin fiyatları ayrıca merak ediliyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 380 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatlarında artış oldu. İşte canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip edebileceğiniz ekran ve 2020 altın yorumları
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Altının gram fiyat 380 lira seviyelerinde işlem görüyor. Bu değerin ardından 620 lira seviyesinin üstüne çıkan çeyrek altın değer kazandı. İşte yatırım altınlarındaki son durum
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 625 lira olurken, 621 liradan geri alınıyor.
Yarım altın 1.250 liradan satılırken, 1.239 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 2.492 liradan satılırken, 2.478 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 348 lira olurken, 346 liradan geri alınıyor.
GRAM ALTIN İÇİN 375 TL VE 390 TL SEVİYELERİ ÖNEMLİ!
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı
Ons altın 1650-1750 dolar geniş bant aralığını bozmuş değil. Hem temel hem de teknik gelişmeler ons altın 1650 dolar seviyesine doğru gerilemelerde alım fırsatı vermeye devam ediyor. Ons altında 1650 dolar altıda kalıcı seyirler olmadığı sürece satış için aceleci olmamakta fayda var.
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Piyasada bol likidite, genişleyici para politikaları ve salgının yarattığı endişeler devam ediyor. Dolayısıyla ons altını besleyen hikaye halen daha baki. Ons altında 1747 dolar seviyesi üzerindeki günlük kapanışın oluşması halinde 1780 dolar seviyesine doğru güçlenmenin izlenmesi beklenebilir.
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Gram altın için ons altındaki her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor. Gram altında genel olarak 375 TL seviyesi kısa vadeli alım fırsatı olabilir, 390 TL seviyesinden de çıkış gerçekleşebilir.