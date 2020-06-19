19 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altında son durum: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı.. 2020 altın yorumları

GRAM ALTIN İÇİN 375 TL VE 390 TL SEVİYELERİ ÖNEMLİ! Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı



Ons altın 1650-1750 dolar geniş bant aralığını bozmuş değil. Hem temel hem de teknik gelişmeler ons altın 1650 dolar seviyesine doğru gerilemelerde alım fırsatı vermeye devam ediyor. Ons altında 1650 dolar altıda kalıcı seyirler olmadığı sürece satış için aceleci olmamakta fayda var.