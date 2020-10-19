19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı Millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Şans oyunu meraklıların takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 71 milyonu aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katladı. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişle sonuçlar canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da yayınlandı. 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları online olarak bilet numarasıyla sorgulanacak. İşte, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve Çılgın Sayısal Loto sonuçları.
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1
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekilişin sonuçları millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Kazandıran numaralar 29, 45, 52, 81, 82, 86 ve joker 26 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. 29, 45, 52, 81, 82, 86 ve joker 26 kazandıran numaralar oldu.
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Sayısal Loto Nasıl Oynanır?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.