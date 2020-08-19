19 Ağustos Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu: Koronavirüs il il günlük vaka sayısı ve dünyada son durum (İstanbul - Ankara - Gaziantep - Diyarbakır)

GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;



Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.