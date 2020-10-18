19-23 Ekim 2020 EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı! EBA TV canlı ders izleme ekranı
EBA TV canlı ders izleme uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayan belli sınıflar ve online eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler okula gitmedikleri günlerde derslerini EBA TV üzerinden alıyor. Her hafta pazar günü yayımlanan EBA TV ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.19 Ekim EBA TV haftalık ders programı ve yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. İşte, 19-23 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasıyla beraber belli oldu. 19-23 Ekim 2020 TRT EBA TV haftalık ders programına evlerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, Bakanlığın ve EBA TV'nin internet sitesinden ulaşacaklar. 12 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime açılan 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve 5, 6,7, 9, 10,11 sınıf öğrencileri EBA TV üzerindeki canlı dersleri almaya devam edecek. İşte, bu haftanın EV TV ders programı.
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EBA TV 19-23 EKİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
EBA TV 19-23 Ekim 2020 haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada liselerde pazartesi günü Türk Dili ve Edebiyatı dersi, ortaokullarda ise Türkçe dersi ile hafta başlayacak.
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19 Ekim Pazartesi günü 1. sınıflar 09.00'da Türkçe dersi, 09.30'da ise matematik dersine girecek.
İlkokul 6. sınıflar da 09.00'da Türkçe dersine, 09.30'da matematik dersine katılacak. Liselerde 9. sınıflarda pazartesi günü ilk ders Türk Dili ve Edebiyatı olacak ve 'Cumhuriyet Dönemi'nde Durum Hikâyesi' konusu işlenecek.
EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.
EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.
Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.