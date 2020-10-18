Eğitim Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 21:40 | 18 Ekim 2020 - 21:40

19-23 Ekim 2020 EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı! EBA TV canlı ders izleme ekranı

EBA TV canlı ders izleme uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayan belli sınıflar ve online eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler okula gitmedikleri günlerde derslerini EBA TV üzerinden alıyor. Her hafta pazar günü yayımlanan EBA TV ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.19 Ekim EBA TV haftalık ders programı ve yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. İşte, 19-23 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranıyla ilgili ayrıntılar.