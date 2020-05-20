1800'lü yÄ±llarÄ±n sonunda yapÄ±ldÄ±! 100 milyon TL'ye satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±... 14 oda, 3 salon, 3 mutfak, 10 banyo...
ÃœskÃ¼dar'da boÄŸaz manzaralÄ± 100 yÄ±llÄ±k Amiral Osman PaÅŸa kÃ¶ÅŸkÃ¼ 100 milyon liraya satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Gayrimenkul DanÄ±ÅŸmanÄ± Evrim KÄ±rmÄ±zÄ±taÅŸ BaÅŸaran, 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir kÃ¶ÅŸkte yaÅŸayan ailenin daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir eve geÃ§mek amacÄ±yla satÄ±ÅŸ kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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ÃœskÃ¼dar Sultantepe'de 1800'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n sonunda OsmanlÄ± Filosunun komutanÄ± Amiral Osman PaÅŸa tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan ve 2008-2009 yÄ±llarÄ±nda aslÄ±na uygun restore edilen asÄ±rlÄ±k kÃ¶ÅŸk yeni sahiplerini bekliyor. BoÄŸaz ve koru manzaralÄ± kÃ¶ÅŸk 100 milyon liraya satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 2'nci dereceden tarihi eser olan kÃ¶ÅŸkÃ¼n aylÄ±k kira bedeli ise 70 bin lira olarak belirlendi.
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14 ODA, 3 SALON, 3 MUTFAK, 10 BANYO
KÃ¶ÅŸk hakkÄ±nda bilgi veren LÃ¼ks Gayrimenkul DanÄ±ÅŸmanÄ± Evrim KÄ±rmÄ±zÄ±taÅŸ BaÅŸaran, KÃ¶ÅŸk 100 yÄ±l Ã¶nce Amiral Osman PaÅŸaya aitmiÅŸ. Ä°Ã§erisinde 14 oda, 3 mutfak, 10 banyo, 12 tuvalet bulunuyor. 2nci dereceden tarihi eser olan kÃ¶ÅŸk, aslÄ±na uygun ÅŸekilde 2008-2009 yÄ±llarÄ±nda restore edildi dedi.
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KÃ–ÅžKÃœN BAHÃ‡EÅžÄ°NDE BÄ°RÃ‡OK MEYVE AÄžACI VAR
BaÅŸaran, YarÄ± olimpik bir yÃ¼zme havuzu, kÄ±ÅŸ bahÃ§esi, Ã§ardak, kÃ¼Ã§Ã¼k sÃ¼s havuzu var. AyrÄ±ca, terasa Ã§Ä±kÄ±nca boÄŸaz ayaklarÄ±nÄ±z altÄ±na oluyor. KÃ¶ÅŸk OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma, Amiral Osman PaÅŸa tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir deÄŸer diye konuÅŸtu.
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YALI, KÃ–ÅžK VE VÄ°LLAYA TALEP ARTTI
KoronavirÃ¼s etkisiyle yalÄ±, kÃ¶ÅŸk ve villa tipi evlere de talebin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸaran, Fazla talep var Ã§Ã¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s nedeniyle apartmanda yaÅŸayan insanlar artÄ±k bunaldÄ±. ArtÄ±k daha bÃ¼yÃ¼k bahÃ§eli, teraslÄ± ev isteniyor.
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BÃ¼tÃ§esine gÃ¶re bazÄ± aileler de yalÄ±, kÃ¶ÅŸk, boÄŸaz manzaralÄ± villa arayÄ±ÅŸÄ±na girdi. Bu yÃ¶nde talepler gelmeye baÅŸladÄ±. Hatta geÃ§en hafta ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã§iftlik evi satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±m ifadelerini kullandÄ±.
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AÄ°LE DAHA KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R EVE GEÃ‡MEK Ä°STÄ°YOR
Åžu anda kÃ¶ÅŸk iÃ§in TÃ¼rklerin daha Ã§ok talebi olduÄŸunu sÃ¶yleyen BaÅŸaran, KÃ¶ÅŸk bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu iÃ§in iÃ§inde yaÅŸayan aile Ã§ekip, Ã§evirmekte zorlanÄ±yor. Aile 30 yÄ±ldan fazladÄ±r 4 Ã§ocuÄŸuyla burada yaÅŸÄ±yor.
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Ã‡ocuklar bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ, evlenmiÅŸ kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmuÅŸ. Baba 5 yÄ±l Ã¶nce vefat etmiÅŸ, anne tek baÅŸÄ±na kalÄ±yor. O yÃ¼zden anne daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir eve geÃ§mek istiyor. BÃ¶yle evler kalabalÄ±k ailelerin yaÅŸamasÄ±na daha uygun dedi.
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AMÄ°RAL OSMAN PAÅžA KÄ°MDÄ°R? Â
1792 yÄ±lÄ±nda doÄŸan ve kalyon neferliÄŸinden yetiÅŸen Amiral Osman PaÅŸa, 1825-1830 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda MÄ±sÄ±r DonanmasÄ±â€™nda kadÄ±rga reisi olarak gÃ¶rev yaptÄ±.
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Daha sonra Ä°stanbul'a dÃ¶nerek OsmanlÄ± DonanmasÄ±â€™nÄ±n hizmetine girdi. KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen Sinop BaskÄ±nÄ±nda OsmanlÄ± Filosuâ€™nun komutanÄ± olarak gÃ¶rev aldÄ±.
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YaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren Sinop BaskÄ±nÄ±â€™nda Amiral Osman PaÅŸa ayaÄŸÄ±ndan yaralÄ± olarak tutsak dÃ¼ÅŸtÃ¼; top ateÅŸine tutulan Sinop kentinin yarÄ±sÄ± yandÄ±. KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±â€™na son veren Paris AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± Ã¼zerine serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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Ãœlkeye geri dÃ¶nÃ¼nce Rizeâ€™de zorunlu oturmaya tabi tutuldu. 1860 yÄ±lÄ±nda Rizeâ€™de vefat etti.
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16 EylÃ¼l 1890 tarihinde Japonyaâ€™da batan ErtuÄŸrul FÄ±rkateyni'nin komutanÄ± Mirliva Osman PaÅŸanÄ±n dedesidir.