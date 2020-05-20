ÃœskÃ¼dar Sultantepe'de 1800'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n sonunda OsmanlÄ± Filosunun komutanÄ± Amiral Osman PaÅŸa tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan ve 2008-2009 yÄ±llarÄ±nda aslÄ±na uygun restore edilen asÄ±rlÄ±k kÃ¶ÅŸk yeni sahiplerini bekliyor. BoÄŸaz ve koru manzaralÄ± kÃ¶ÅŸk 100 milyon liraya satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 2'nci dereceden tarihi eser olan kÃ¶ÅŸkÃ¼n aylÄ±k kira bedeli ise 70 bin lira olarak belirlendi.