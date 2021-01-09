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HaberlerGündem Haberleri18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor! Seferber oldular ama...
GeriGündem 18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor! Seferber oldular ama...
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Hürriyet
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Oğuzhan KILIÇ- Ercan KOLKU/ EMET (Kütahya), (DHA)-
Haber Giriş: 09 Ocak 2021 - 09:30 | 

18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor! Seferber oldular ama...

Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 gün önce ablasının evinden çıkan İrem Gül'den o günden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. Baba Hakan Gül, "Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakârlık ettim. Daha da fedakârlık ederim, canımı da feda ederim. Gel artık kızım, neredesin?” dedi.

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