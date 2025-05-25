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18 yaşındaki Can'ın göğüs kabartan başarısı: O artık Londra yolcusu | 'İleride çok ünlü biri olacak'

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#Can Bali#London College Of Music#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 12:11

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano bölümü öğrencisi Can Bali, dünyanın en önemli müzik okullarından London College of Music'te (LCM) eğitim görmeye hak kazandı. Sahne aldığı etkinlik ve konserlerdeki performansı ile göz dolduran Can Bali, zorlu hazırlık sürecinin ardından elde ettiği başarıyla uluslararası düzeyde bir sanatçı olmanın hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.