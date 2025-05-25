18 yaşındaki Can'ın göğüs kabartan başarısı: O artık Londra yolcusu | 'İleride çok ünlü biri olacak'

"İLERİDE ÇOK ÜNLÜ BİRİ OLACAK"

Can Bali'nin piyano eğitmeni Dönay Üçgül ise Can Bali ile tanışmasını ve müzik yolculuğuna ilişkin şunları söyledi:

“Bana dediler ki çok yetenekli bir öğrenci var. Ben de o aralar çok yoğundum, almak istemedim. Sonra Can geldi, bir eser çaldı; sözümü geri alıyorum, birlikte çalışalım dedim. O gün bugündür çalışmalarımız çok sıkı sürüyor. Bayramlarda, tatillerde konservatuvarda bir güvenlikçi arkadaşlar bir de biz vardık. Can ileride çok ünlü bir isme sahip olacak, çünkü çok istikrarlı ve disiplinli gidiyor."