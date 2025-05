18 yaşındaki Can'ın göğüs kabartan başarısı: O artık Londra yolcusu | 'İleride çok ünlü biri olacak'

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, müzik, tiyatro, şan ve enstrüman gibi birçok branşta verdiği eğitimler ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Yetenek sınavları ile konservatuvarda eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 3 yıl sıkı eğitimden geçiyor. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano bölümünde eğitim gören 18 yaşındaki Can Bali de genç yeteneklerden sadece biri. Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç yetenek Can Bali'nin eğitimine önemli katkı sağlıyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano bölümü öğrencisi Can Bali, zorlu eğitim sürecinin ardından dünyanın en önemli müzik okullarından London College of Music (LCM) sınavlarında 98 puan alarak eğitim almaya hak kazandı.