18 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi gün aşı olacak? 18 yaşında olanlar aşı olabilecek mi? Aşı randevu ekranı açılıyor!
18 yaş üstü aşı takvimi, yeni normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran öncesinde gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı planlamasına göre 25 yaş üzeri vatandaşların aşı randevuları açılırken sürece dair Bakan Koca'dan açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız." dedi. Aşı sırası gelen 18 yaş üzeri vatandaşlar MHRS, e Nabız ve telefon ile randevularını alabilecekler. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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18 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılama takvimine hız veren koronavirüsü gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye aşılama sürecine hız verdi. Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 25 yaş üzerini aşılaması devam ederken Bakan Koca 18 yaş üzerinin cuma gününden itibaren randevularını alabileceklerini belirtti. Üniversitelerin açılması için 18 yaş üzeri aşılama takviminin önemli olduğunu belirten Koca, "Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak." dedi.
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18 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Blim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu; Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.
Bu bilgilere göre 25 Haziran'dan itibaren randevular açılacak ve 18 yaş üzeri aşılarını yaptırabilecek.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
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Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
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SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;