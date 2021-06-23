18 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi gün aşı olacak? 18 yaşında olanlar aşı olabilecek mi? Aşı randevu ekranı açılıyor!

18 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK? Blim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu; Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.



Bu bilgilere göre 25 Haziran'dan itibaren randevular açılacak ve 18 yaş üzeri aşılarını yaptırabilecek.