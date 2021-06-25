18 yaş aşı oluyor mu? MHRS 18 yaş randevuları başladı mı? E nabız ve MHRS’den aşı randevusu almanın detayları
Türkiye aşılama takviminde hızla ilerliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirmişti. Aşılanacak olan 18 yaş grubu son gelişmeleri ve aileleri gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 18 yaş aşı oluyor mu? MHRS 18 yaş randevuları açıldı mı? Aşı randevusu nasıl alınır?
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Aşı programı, yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle başarıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız Salı 25 yaşa inen aşı, bugünden itibaren de 18 ve üzerine açıldı. Yeni yaş ve meslek gruplarının eklenmesiyle özellikle son bir ayda hız kazanan aşı takvimine göre, 18 yaşından gün almış herkes bugün itibaren e Nabız ve MHRS üzerinden randevularını alabilecekler.
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Önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Koca, 18 yaş müjdesini de vermişti.
Cumadan (bugün) itibaren 18 yaşından gün almış herkese aşı randevusu açılacak. Böylece Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.
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MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?
Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.
MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
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Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.