18 yaş aşı oluyor mu? MHRS 18 yaş randevuları başladı mı? E nabız ve MHRS’den aşı randevusu almanın detayları

Aşı programı, yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle başarıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız Salı 25 yaşa inen aşı, bugünden itibaren de 18 ve üzerine açıldı. Yeni yaş ve meslek gruplarının eklenmesiyle özellikle son bir ayda hız kazanan aşı takvimine göre, 18 yaşından gün almış herkes bugün itibaren e Nabız ve MHRS üzerinden randevularını alabilecekler.