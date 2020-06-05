Gündem Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 21:13 , 05 Haziran 2020 - 21:15

18 yaş altı yasak tamamen ne zaman bitecek?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı devam ediyor. Günlerdir sokağa çıkması yasak olan milyonlarca çocuk ve genç için bu kısıtlamanın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Gözler şimdi, bu yaş altındaki gençler için kısıtlamanın ne zaman sona ereceğinde. Peki, 18 yaş altı yasak tamamen ne zaman bitecek? 18 Yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?