18 yaş altı ve çocuklar seyahat edebilir mi? 1 Haziran genelgesinde yer alan detaylar
Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte '18 yaş altı ve çocuklar seyahat edebilir mi?' soruları gündeme geldi. 1 Haziran için alınan kararlarla 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 0-18 yaş arasına indirildi. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler çarşamba ve cuma günleri yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Peki, 18 yaş altı ve çocuklar seyahat edebilir mi? İşte 1 Haziran genelgesinde yer alan detaylar
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1
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Şehirler arası seyahat yasağı 81 ilde 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Karar ardından sokağa çıkma kıtılması devam edecek olan çocukların durumu merak konusu oldu. Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
2
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İKİ GÜN YÜRÜME MESAFELİ İZİN
Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.
3
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Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
4
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Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.