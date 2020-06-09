18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşları yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu, Kabine Toplantısı ile bir kez daha gündeme geldi.. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları masaya yatıran yetkililer, yasağın kaldırılması gibi kararları ele aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaş grubundakilerin sokağa çıkma kısıtlamasında alınan yeni kararları duyurdu. İşte, detaylar



18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;



Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir.65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.