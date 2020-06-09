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GeriGündem 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı
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Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 20:32,

18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı açıkladı

18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Corona virüsü normalleşme adımları devam ederken, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Kabine Toplantısı sonrası corona virüsü gündemine dair atılacak yeni adımları duyuran Erdoğan, lokanta kafe gibi işletmelerin kapanış saatinin 22'den 24'e uzatıldığını söyledi. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı "65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır." dedi.

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65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşları yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu, Kabine Toplantısı ile bir kez daha gündeme geldi.. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları masaya yatıran yetkililer, yasağın kaldırılması gibi kararları ele aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaş grubundakilerin sokağa çıkma kısıtlamasında alınan yeni kararları duyurdu. İşte, detaylar

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir.65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verdi. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirildi.

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