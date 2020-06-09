18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Türkiye genelinde binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkmaya yasağı, devlet erkanının da gündeminde yer alıyor. Pandemi sürecinde bulaş riskini en aza indirebilmek amacıyla risk grubu olan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı, koronavirüs tablosunun Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesiyle birlikte gündemde yer alacak. Peki, bu gelişmelere göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen kalkacağı tarih, Bilim Kurulu üyelerinin vereceği icazete göre şekillenecek. Kabine toplantısında detaylarının ele alınacağı 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hususu, tablonun iyi olması halinde kaldırılma gündemiyle masaya yatırılacak. İşte, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusuna dair detaylı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle dokuz kez dijital olarak toplanan kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe’de ilk kez yüz yüze yapılacakKabinede başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması kararının alınması bekleniyor. Suriye ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili de Erdoğan’a brifing verilecek.
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1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verecek. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirilecek.
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Kabine toplantısının ardından yeni kararların açıklanması bekleniyor.