18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle dokuz kez dijital olarak toplanan kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe’de ilk kez yüz yüze yapılacakKabinede başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması kararının alınması bekleniyor. Suriye ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili de Erdoğan’a brifing verilecek.