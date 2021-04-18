18 yaş altı toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek? İşte 18 yaş altı-65 yaş üstü toplu taşıma yasağında son gelişmeler
Çin'de başlayan ve dünyanın dört bir yanında devam eden koronavirüs salgınında, ülkemizde günlük 60 bin vaka sayısı olunca, bir takım yeni önlemler hayata geçirilmişti. O önlemlerden biri de 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için toplu taşıma kısıtlaması ile ilgiliydi. Söz konusu toplu taşıma kısıtlaması nedeniyle işleri sekteye uğrayan vatandaşlar da bu uygulamanın ne zaman biteceğini ve bunun yanı sıra kapsamını merak ediyor. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek?
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18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı, geçtiğimiz günlerde başlayan 'kısmi kapanma' sürecinde en çok dikkat çeken kısıtlamalar arasında yer alıyor. Bulundukları şehirlerde, otobüs, metro ve vapura binerek seyahat etmesi gereken pek çok vatandaş, bu kısıtlamanın bitiş tarihini sorguluyor. İşte, 18 yaş altı toplu taşıma yasağı hakkında tüm gelişmeler...
20 yaş altı çocuk ve gençler için ek bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Bu yaş grubundakiler, mevcut izin saatlerinde sokağa çıkabilecekler.
Öte yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı.
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GENELGENİN DETAYLARI
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi. Genelgede toplu taşıma kullanımı ile ilgili şu ifadeler ver verildi;
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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NE ZAMAN BİTECEK?
Söz konusu bu uygulamanın, ramazan bayramının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.