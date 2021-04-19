18 yaş altı yasağı ne zaman başlıyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede açıklandı!
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları duyurmuştu. Bu kararlar arasında 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili de düzenleme bulunuyor. Peki 18 yaş altı yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde yer alan bilgiler
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaçta başlayıp kaçta bittiği, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. 18 yaş altı gençler ve çocuklar günün belirli saatlerinde sokağa çıkabiliyor, diğer saatlerde ise yasağa uyuyorlar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre hafta içi 18 yaş altı gençler ve çocuklar saat 14.00’ten itibaren belirtilen saate kadar dışarı çıkabiliyor. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre hafta içi günlerde 18 yaş altı gençler ve çocuklar 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. İşte açıklamanın detaylar…
Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek."
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.
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Hafta sonu kısıtlamasında 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.