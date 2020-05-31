İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı '18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak. Gözler şimdi 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarihte. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
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1
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 18 aş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği ve bu yaş grubundakilerin serbest şekilde ne zaman sokağa çıkacağı merak konusu oldu. İşte, '18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı...
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Normalleşme takviminde 1 Haziran’dan itibaren önemli adımlar atıldı. Buna göre 18 yaş altındaki genç ve çocuklar, 1 Haziran itibarıyla aileleriyle yolculuk yapabilecek, tatile gidebilecek, kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek.
3
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Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
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İKİ GÜN YÜRÜME MESAFELİ İZİN
Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.
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SEYAHAT VELİLERLE
0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran’da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.