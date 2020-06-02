18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN? Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.