Gündem Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 01:58 , 15 Haziran 2020 - 02:40

18 yaş altı sokağa çıkma kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

18 yaş altı sokağa çıkma kalktı mı? Türkiye'de alınan normalleşme kararları kademeli olarak işlerken, 18 yaş altı sokağa çıkma izni gündeme geldi. Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar ve gençler haftanın belli günlerinde yasaktan muaf tutuluyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. İşte, ayrıntılar.