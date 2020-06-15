18 yaş altı sokağa çıkma kalktı mı? 18 yaş altı çocuklar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?
18 yaş altı sokağa çıkma kalktı mı? Türkiye'de alınan normalleşme kararları kademeli olarak işlerken, 18 yaş altı sokağa çıkma izni gündeme geldi. Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar ve gençler haftanın belli günlerinde yasaktan muaf tutuluyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. İşte, ayrıntılar.
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Coronavirüsü önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kabin Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, 65 yaş üstü sokağa çıkma izninin haftanın her günü belli saatlerde olacağını ifade ederek, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı sözlerine ekledi. İşte, detaylar.
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.” dedi.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.