18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma günleri

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin günleri gençler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kısıtlama nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklar ve 18 yaş altı gençler, Cuma günü sokağa çıkma izni kapsamında dışarıya adım atabilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni için en önemli koşul maske takmak olacak. Maske takmadığı görülen kişiye, 18 yaş altı izni olsa dahi cezai işlem uygulanacak.



18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN?



Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için 5 Haziran Cuma günü ikinci kez uygulanacak. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 aralığı olacak. Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebilecek.