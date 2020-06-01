18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?
18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce iki farklı grup şeklinde dışarı çıkabilen gençler ve çocuklar bu hafta iki gün sokağa çıkabilecekler. 18 yaş altı için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. Çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü dışarı çıkabilecek. Peki sokağa çıkma izni saat kaçta?
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18 yaş altı sokağa çıkma izninin ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
18 yaş altı için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
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Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.