18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?

18 yaş altı sokağa çıkma izninin ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.