18 yaş altı sokağa çıkma izin günü ve saati ne zaman? Çocuklara sokağa çıkma yasağı izni kaç saat?
18 yaş altı sokağa çıkma izni, 3 Haziran Çarşamba günü kullanılabilecek. Uzun zamandır evden çıkamayan 18 yaş altı gençler, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında belirli saat aralıklarında kurallara uymak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Mesafe kuralına uymanın yanı sıra maske kuralına da uyulması gerekecek. Aksi takdirde, 18 yaş altı sokağa çıkma izni kapsamında dışarı çıkan gençlere cezai işlem uygulanabilecek. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saati hakkında detaylı bilgiler
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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman ve saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı uygulaması 0-18 yaş ve 65 yaş üstü için devam ediyor. Vatandaşlar belirli günlerde ve saat aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Bulaş riskinin en aza indirilmesi kapsamında 65 yaş üstü ile birlikte sokağa çıkma yasağına tabi olan 0-18 yaş grubu, haftanın belirli saatlerinde sosyalleşme amacıyla dışarıda olabilecek. Çocuklar ve gençler için sokağa çıkma izni 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü uygulanacak. İşte, ayrıntılar...
18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
18 yaş altı sokağa çıkma izninin ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve iznin artık tek grup şeklinde yapılacağını duyurmuştu. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
18 yaş altı için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
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Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.