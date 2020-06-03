18 yaş altı sokağa çıkma izin günü ve saati ne zaman? Çocuklara sokağa çıkma yasağı izni kaç saat?

18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman ve saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı uygulaması 0-18 yaş ve 65 yaş üstü için devam ediyor. Vatandaşlar belirli günlerde ve saat aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Bulaş riskinin en aza indirilmesi kapsamında 65 yaş üstü ile birlikte sokağa çıkma yasağına tabi olan 0-18 yaş grubu, haftanın belirli saatlerinde sosyalleşme amacıyla dışarıda olabilecek. Çocuklar ve gençler için sokağa çıkma izni 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü uygulanacak. İşte, ayrıntılar...



18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?



18 yaş altı sokağa çıkma izninin ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve iznin artık tek grup şeklinde yapılacağını duyurmuştu. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.