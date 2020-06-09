18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi
Corona virüsü normalleşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü belli saatler arasında sokağa çıkabileceğini ifade eden Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili, "18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynleri yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır." dedi. Peki, 18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilir mi? İşte, ayrıntılar...
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Kademeli olarak devam eden normalleşme adımlarında, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının durumu merak ediliyordu. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve şehirler arası seyahat yasağı gibi atılan yeni adımlar sonrası 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması da sona erdi. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." dedi. Açıklama sonrası 18 yaş gurubu şehirler arası seyahat durumuna gündeme geldi. 0-18 yaş aralığındakilerin aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecekleri şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasıyla başlamıştı. İşte, ayrıntılar.
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18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?
Şehirler arası seyahat yasağı 81 ilde 1 Haziran itibariyle kaldırıldı.
Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararları şu şekilde açıkladı:
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"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.