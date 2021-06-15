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GeriGündem 18 yaş altı otobüse binebiliyor mu.. Toplu taşıma 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak mı? Aşı detayı..
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Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 12:43 | 

18 yaş altı otobüse binebiliyor mu.. Toplu taşıma 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak mı? Aşı detayı..

18 yaş altı otobüse binebiliyor mu.. Toplu taşıma kullanımında gençlerin merak ettiği sorular arasında yer alırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra 18 yaş altındaki kişilerin toplu taşıma kullanımının yasak olup, olmadığı açıklandı.. İşte detaylar

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Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

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Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.

318 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

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