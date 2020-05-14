MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?
GeriGündem 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 13:54,

18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı sürüyor. Yakın zaman önce alınan kararla bu yaş grubundaki gençler, belli zaman diliminde sokağa çıkabilecekti. Peki, 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında, sokağa çıkabilecek. Gözler şimdi 20 yaş altının izin gününde. İşte, '18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?' sorusunun yanıtı...

2
Abone Olgoogle-news

15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "20 yaş altı, 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek." dedi.

320 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK
Abone Olgoogle-news

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

4YASAĞA UYMAMANIN CEZASI
Abone Olgoogle-news

YASAĞA UYMAMANIN CEZASI

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

5
Abone Olgoogle-news

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi