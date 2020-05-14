Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında, sokağa çıkabilecek. Gözler şimdi 20 yaş altının izin gününde. İşte, '18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?' sorusunun yanıtı...