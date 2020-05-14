Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı sürüyor. Yakın zaman önce alınan kararla bu yaş grubundaki gençler, belli zaman diliminde sokağa çıkabilecekti. Peki, 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında, sokağa çıkabilecek. Gözler şimdi 20 yaş altının izin gününde. İşte, '18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?' sorusunun yanıtı...
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15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "20 yaş altı, 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek." dedi.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
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YASAĞA UYMAMANIN CEZASI
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.