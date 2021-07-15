18 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte çocukları aşılamada son bilgiler
18 yaş altı kişilerin ne zaman aşı olacağı sorgulanıyor. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29,98 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşılanacak?
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Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 445 bin 942'si birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü doz olmak üzere 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi. Şimdi ise 18 yaş altının aşılama takvimi gündemde. İşte, İşte çocuklara aşılamada son bilgiler...
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Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takviminin açıklanacağını daha önce duyurulmuştu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız." dedi. 18 yaş altı aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
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18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Bakan, Türkiye'de 18 yaş ve altının aşı olup olmamasına yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:
"18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz."