Gündem Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 08:58 | 06 Temmuz 2021 - 08:58

18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte çocuklara aşılamada son durum!

51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,2 ile Muğla oldu. Bu ili Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir izledi. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?