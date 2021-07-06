18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte çocuklara aşılamada son durum!
51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,2 ile Muğla oldu. Bu ili Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir izledi. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, ülke genelinde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57,81'ine bir doz, yüzde 25,23'üne iki doz aşı uygulandı. İşte, çocuklara aşılamada son durum...
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ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
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Türkiye'de 12-15 yaş arasındaki çocuklar için aşı randevularının açılıp açılmayacağı ise şu an için net değil.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.