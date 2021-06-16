18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte aşılama takvimi çalışmalarında son durum!
Sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ya bağlı çalışanların randevu sistemine dahil edilmesinin ikinci gününde hastanelerde yoğunluk oluştu. 18 yaş altı bireyler için aşılamanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
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Aşı merkezlerinde SGK çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oluyor. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı. İşte, aşılama takvimi çalışmalarında son durum...
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18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Henüz aşı sırası gelmeyen 18 yaş altındaki yaşlardaki kişiler için net tarih bilgisi yok. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?
T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.
Bu kapsamda yeni gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.