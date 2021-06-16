18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte aşılama takvimi çalışmalarında son durum!

Aşı merkezlerinde SGK çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oluyor. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı. İşte, aşılama takvimi çalışmalarında son durum...