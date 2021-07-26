18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı çocuklara aşı randevusu açıldı mı? İşte aşı sırasında son durum!
18 yaş altı aşı takvimi için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. En son 18 yaşından gün almış kişilere uygulanan aşılama süreci devam ederken, kronik hastalığı olan çocukların aşı randevularının açılacağı bildirildi. Son tabloya göre 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre aşılama 18 yaş altı çocuklar için de ülkemizde uygulanabilecek. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte, aşı randevuları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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18 yaş altı aşı sırası son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan BiNTech ve Sinovac ülkemizde uygulanırken, 12-15 yaşındaki çocukların aşılanması ile ilgili tartışmalar da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor" demişti. Ancak 18 yaş altı aşılama süreciyle ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.
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18 YAŞ ALTI KİMLER AŞI YAPTIRACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirerek, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz." dedi.
18 yaş altı aşılama takvimi hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.
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BİLİM KURULU ÜYESİNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, çocuk ve genç erişkin nüfusta daha düşük doz aşılamalara dair çalışmaların sürdüğüne işaret ederek "Çocukların aşılanması ile ilgili tabii çok soru işareti var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz genç erişkinleri aşılayan ülkeler var. Oradaki sonuçları gözlüyoruz. Genç erişkinlerde elimizdeki aşıların dozunun fazla gelebileceği ile ilgili görüşler olduğu için, onların güvenlik verileri değerlendirilip belki doz azaltılması düşünülebilir" dedi.
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Özellikle mRNA aşılarında 20 yaş altı grup ve çocuklar için daha az dozla aşı çalışmalarının yapıldığına da işaret eden Prof. Dr. Yavuz, iki doz arası sürenin de uzatılabileceğini söyleyerek "Bu çalışmaların çok kısa bir sürede sonuçlarını göreceğiz ve hangi dozlarda daha güvenli bir şekilde bu aşılar kullanılabilecek, bu belirlenecek. Yine ülkemizde de kullanılan CoronaVac aşısı, çocuklarda kullanımı için Çin'de onay aldı. Faz 2 çalışmasını bitirdiler ama henüz yayını okumadık. Sonuçlarını bilmiyoruz. Onların da bir iki ay içinde sonuçları ortaya çıkmış olacak.
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Hem mRNA aşılarından hem de CoronaVac aşısında ve diğer bazı aşılarda da çocuk yaş grubundaki çalışmaları devam ediyor. Onları gördükten sonra çocuklar için aşıları Türkiye'de de daha rahatlıkla uygulayabileceğiz. Ama her koşulda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, çocuklar şu an aşılanmayan gruptalar ve onların okuluna gidebilmesi, normal hayatlarına dönebilmesi için öncelikle büyüklerin aşılanması gerekiyor. İsrail'de büyükler aşılandıktan sonra toplumdaki bağışıklık oranı yüzde 70'lere yaklaştı ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları çok çok azaldı. Yani büyükleri ne kadar aşılayabilirsek çocuklarda o kadar az enfeksiyon göreceğiz" şeklinde konuştu.