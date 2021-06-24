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Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 08:48 | 

18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı olacak mı? İşte aşılama çalışmalarında son gelişmeler

Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu açılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası 18 yaş altı vatandaşların aşılama takvimi gündeme geldi. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 44 milyon 644 bin 885'e ulaştı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, 18 yaş altı çocuk ve gençler için aşılamanın olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, aşılama çalışmalarında son gelişmeler...

225 YAŞ ÜSTÜ BAŞLANDI

25 YAŞ ÜSTÜ BAŞLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamına alınan 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak aşı olmaya başlayan vatandaşlar, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

318 YAŞ ÜSTÜNE AÇILIYOR

18 YAŞ ÜSTÜNE AÇILIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede aşılama sürecine ilişkin, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

4 18 YAŞ ALTINA AŞI

18 YAŞ ALTINA AŞI

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Bakan, Türkiye'de 18 yaş ve altının aşı olup olmamasına yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

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"18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz."

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