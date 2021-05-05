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GeriGündem 18 yaş altı markete gidebilir mi? Markete çocukla gitmek yasak mı? İşte genelgede yer alan detaylar
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Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 16:16 | 

18 yaş altı markete gidebilir mi? Markete çocukla gitmek yasak mı? İşte genelgede yer alan detaylar

İçişleri'nin tam kapanma genelgesinin marketlerle ilgili bölümünde dikkat çekici bir detay bulunuyor. Maddeye göre, tam kapanma günlerinde markete gidebilmenin de şartları bulunuyor. Peki, 18 yaş altı markete gidebilir mi? Markete çocukla gitmek yasak mı? İşte genelgede yer alan detaylar...

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine tam kapanma genelgesi gönderdi. Genelgede market yasaklarına yönelik bilgi de yer alıyor. Marketler saat 10:00'da açılıyor, saat 17:00'da kapanıyor. Online sipariş firmaları da aynı süre sonunda kapanacak. Genelgeye göre, marketlere ailece gitmek yasak.

2AİLECE MARKETE GİTMEK YASAK

AİLECE MARKETE GİTMEK YASAK

Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.

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Yurttaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personelinin görevlendirileceği ifade edilen genelgede, "Yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu işyerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecek" denildi.

418 YAŞ ALTI MARKETE GİDEBİLİR Mİ

18 YAŞ ALTI MARKETE GİDEBİLİR Mİ?

Genelgede 18 yaş ve altı vatandaşların market, bakkal veya fırına gitme kısıtlaması ile ilgili bir ibare yer almıyor.

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