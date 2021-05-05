18 yaş altı markete gidebilir mi? Markete çocukla gitmek yasak mı? İşte genelgede yer alan detaylar

AİLECE MARKETE GİTMEK YASAK Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.