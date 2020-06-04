18 yaş altı izin günleri ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma izni için saat detayları
Çocuklar için önem arz eden 0-18 yaş altı sokağa çıkma izni, bu hafta iki kez gerçekleşecek. Dün ilk sokağa çıkma iznini kullanan 18 yaş altı gençler, ikinci sokağa çıkma iznini ise 5 Haziran Cuma günü kullanabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ölçülerde kullanılabilecek olan 18 yaş altı sokağa çıkma izni için sosyal mesafe ve maske kuralı büyük önem arz edecek. Bu kurallara uyulmadığı taktirde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Peki, 18 yaş altı izin günleri ne zaman ve saat kaçta olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen çocuklar için izin günleri hakkında detaylı bilgiler
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1
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Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için 5 Haziran Cuma günü ikinci kez uygulanacak. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 aralığı olacak. Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebilecek.
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Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.
Yine daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.
0-18 yaş arasındaki çocuklar ise yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla belirlenen günlerde dışarı çıkabiliyor.
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi;
18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.