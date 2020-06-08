Gündem Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 10:55 , 08 Haziran 2020 - 10:55

18 yaş altı grubu sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş altı ailesi ile seyahat edebilir mi, ailesi ile sokağa çıkabilir mi? 1 Haziran genelgesi ve yaş detayları

1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte '18 yaş altı seyahat edebilir mi ve ailesiyle dışarı çıkabilir mi?' soruları gündeme geldi. 1 Haziran için alınan kararlar arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 0-18 yaş arasına indirilmesi de vardı. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler çarşamba ve cuma günleri yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Peki, 18 yaş altı seyahat edebilir mi, ailesiyle çıkabilir mi? İşte çocukları ile seyahat etmek isteyen ailelerin merak ettiği sorunun cevabı