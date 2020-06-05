18 yaş altı çocuklar sokağa saat kaçta çıkacak? Çocuklara sokağa çıkma yasağıyla ilgili son durum
18 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta ve kaç saat sürecek sorusu, 5 Haziran Cuma günü İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında dışarı çıkacak olan çocuklar ve ebeveynleri tarafından araştırılıyor. Çocuklar için sokağa çıkma izni kapsamında toplam 6 saat dışarıda vakit geçirme hakkında sahip olacak. Bu kapsamda maske ve sosyal mesafe gibi bazı hususlara dikkat edilmesi gerecek. Aksi taktirde 18 yaş altı sokağa çıkma izni olsa dahi cezai işlem uygulanabilecek. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma saati hakkında detaylı bilgiler ve çocuklara sokağa çıkma yasağıyla ilgili son durum...
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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Corona virüsü normalleşme süreciyle atılan yeni adımlar hafta başında hayat geçirildi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ederken, 18 yaş grubundakilerin çarşamba ve cuma günü sokağa çıkabileceği açıklandı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni için en önemli kura maske takmak olacak. Maskesiz çocuklar için cezai işlem uygulanacak. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma izniyle ilgili ayrıntılar.
ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için 5 Haziran Cuma günü ikinci kez uygulanacak. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 aralığı olacak. Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebilecek.
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Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.
Yine daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.
0-18 yaş arasındaki çocuklar ise yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla belirlenen günlerde dışarı çıkabiliyor.
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Çocuklara sokağa çıkma yasağıyla ilgili son durum
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi;
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18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.