18 yaş altı çocuklar sokağa saat kaçta çıkacak? Çocuklara sokağa çıkma yasağıyla ilgili son durum

18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Corona virüsü normalleşme süreciyle atılan yeni adımlar hafta başında hayat geçirildi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ederken, 18 yaş grubundakilerin çarşamba ve cuma günü sokağa çıkabileceği açıklandı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni için en önemli kura maske takmak olacak. Maskesiz çocuklar için cezai işlem uygulanacak. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma izniyle ilgili ayrıntılar.



ÇOCUKLAR VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?



Sokağa çıkma izni 18 yaş altı için 5 Haziran Cuma günü ikinci kez uygulanacak. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saatlerde dışarıda olabilecek olan 0-18 yaş arasındaki çocuklar, belirli kurallara riayet ederek sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri için belirlenen saat ise 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 aralığı olacak. Sınırlama kapsamında kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesilebilecek.