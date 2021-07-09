18 yaş altı aşılama ne zaman? İşte çocukları aşılamada son durum!
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 56 milyon 256 bin 242'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi. Peki, 18 yaş altı aşılama ne zaman?
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Çocukların aşılama çalışmaları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Çocuklar için Sağlık Bakanlığı'nın aşılama çalışması yapıp yapmayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Türkiye'de 12-15 yaş arasındaki çocuklar için aşı randevularının açılıp açılmayacağı ise şu an için net değil.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.