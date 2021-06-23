18 yaş altı aşı olacak mı, kimler aşı olacak? Kronik rahatsızlığı olan çocukların aşı takvimini Bakan Koca duyurdu!

AŞILAMAYA NASIL DEVAM EDİLECEK 55 milyonu en az 1 doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. Aşı açısından 6 haftada yapıldığı için bir sorun yok. Sadece Biontech için her ay ortalama 30 milyon doz aşının gelecek. Kaldı ki biz şu ana kadar 28 milyon doz Sinovac yaptık ve şu an elimizde 6 milyon daha Sinovac aşısı var. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde daha da artacak. 34 milyona 120'yi ilave etmiş olun. Elimizde yeterince doz var.