18 yaş altı aşı olacak mı, kimler aşı olacak? Kronik rahatsızlığı olan çocukların aşı takvimini Bakan Koca duyurdu!
18 yaş altı çocukların aşılama takvimi hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşılama süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, cuma gününden itibaren, 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini, söyledi. Gazetecilerin 18 yaş altı çocuklar aşı yaptıracak mı? sorusuna ise Sağlık Bakanı Koca net yanıt vererek, kronik rahatsızlığı olan 18 yaş altının aşılanmalarından yana olduklarını belirtti. Peki, 18 yaş altı kimler aşı olacak? Kronik rahatsızlığı olan çocuklar aşı yaptırabilecek mi? İşte, o konularla ilgili bilgiler.
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Aşı yaş sınırı her geçen gün düşerken 18 yaş altındaki çocukların durumu gündeme geldi. Toplumsal bağışıklık konusunda aşılamaya hız veren Sağlık Bakanlığı yeni yaş grubunun 18 yaş olduğunu belirtti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 18 yaş altı aşı olacak mı sorusuna "18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız." yanıtını verdi.
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18 YAŞ ALTI KİMLER AŞI YAPTIRACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.
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Konuyla ilgili Koca şunları söyledi;
18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız.
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AŞILAMAYA NASIL DEVAM EDİLECEK
55 milyonu en az 1 doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. Aşı açısından 6 haftada yapıldığı için bir sorun yok. Sadece Biontech için her ay ortalama 30 milyon doz aşının gelecek. Kaldı ki biz şu ana kadar 28 milyon doz Sinovac yaptık ve şu an elimizde 6 milyon daha Sinovac aşısı var. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde daha da artacak. 34 milyona 120'yi ilave etmiş olun. Elimizde yeterince doz var.