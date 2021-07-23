18 yaş altı aşı ne zaman? İşte çocuklar için aşılamada son gelişmeler
Ülkemizde aşılamanın 18 yaşa kadar inmesi ile birlikte 12-15 yaşındaki çocukların aşılanması da tartışılmaya başlandı. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında çocuklar için aşılama olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, 18 yaş altı aşı ne zaman?
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Ülkemizde 18 yaşından gün almış gençlerin aşılanması devam ediyor. Bazı ülkelerde 12-15 yaş arası grubun aşılanması devam etsede konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. İşte, çocuklar için aşılamada son gelişmeler...
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Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takviminin açıklanacağını daha önce duyurulmuştu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız." dedi. 18 yaş altı aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
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18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Bakan, Türkiye'de 18 yaş ve altının aşı olup olmamasına yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:
"18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz."