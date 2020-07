18 Temmuz Koronavirüs tablosu - Covid 19 risk haritasında güncel durum: Dünyada ve Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 14 milyonu, can kaybı 595 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 376 bine yükseldi.



Salgından en fazla etkilenen ABD'de ölenlerin sayısı 141 bin 150'ye yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 680 bini geçti.



ABD'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Florida başta olmak üzere çok sayıda eyalette uygulanılan "kruvaziyerlerin giriş yasağı" eylül sonuna kadar uzatıldı.Brezilya'daki vaka sayısı 2 milyon 12 bin 151’e, can kaybı ise 76 bin 688’e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 296 bine yükseldi.



Can kayıpları Meksika'da 37 bin 574, İtalya'da 35 bin 28, İspanya'da 28 bin 420, Hindistan'da ise 25 bin 609 olarak açıklandı.



İspanya'da yeni vakaların yoğunlaştığı Barselona kentinde ek tedbirler alan Katalan hükümeti, halka, "işe, alışverişe veya doktora gitme gibi mecburiyetler gerekmedikçe evden çıkmama ve yazlıklarına gitmeme" çağrısında bulundu.