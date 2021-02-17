18 Şubat A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğunda birçok yeni ürün bulunuyor. Markete bu hafta televizyondan çamaşır makinesine, tartıdan blender setine, çalışma masasından çamaşır kurutmalığına kadar çok çeşitli ürünler gelecek. 18 Şubat’ta A101’de saç ve sakal düzeltme makinesi 79,95 TL, mikrodalga fırın 579 TL, el blender seti 169 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. İşte A101 aktüel kataloğunun tamamı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Vatandaşlar haftalık yayınlanan aktüel ürünler kataloğuna bakarak ihtiyaçlarını belirliyor ve erken saatlerde şubelere giderek sınırlı sayıda gelen fırsatlardan faydalanıyorlar. A101 18 Şubat aktüel kataloğunda çamaşır makinesi 1.699 TL, televizyon 3.599 TL, cep telefonu 1.299 TL, çalışma masası 99,95 TL, 3 kapaklı gardırop 349 TL fiyatı ile bulunuyor.