18 Mayıs eczaneler açık mı? Eczaneler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detayları belirlenen eczaneler açık mı kapalı mı olacak hususu, bugün pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden 18 Mayıs eczaneler açık mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, buna göre araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, yayımlanan genelge çerçevesinde bugün eczaneler açık mı? İşte, merak edilen o detaylar



BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?



Eczaneler bugün ve yarın nöbetçi usulü ile çalışacak. Eczanelerin çalışma saatleri nöbetçi eczane niteliklerine uygun olarak gerçekleşecek.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında istina dışı olan kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı;