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Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 10:05,

18 Mayıs eczaneler açık mı? Eczaneler kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 18 Mayıs eczaneler açık mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Doktor raporu ile ilaçlarını alabilmek üzere reçetesiyle eczanelere gitmek isteyen vatandaşlar, eczaneler bugün açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18 Mayıs Pazartesi günü eczaneler açık mı olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detayları belirlenen eczaneler açık mı kapalı mı olacak hususu, bugün pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden 18 Mayıs eczaneler açık mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, buna göre araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, yayımlanan genelge çerçevesinde bugün eczaneler açık mı? İşte, merak edilen o detaylar

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler bugün ve yarın nöbetçi usulü ile çalışacak. Eczanelerin çalışma saatleri nöbetçi eczane niteliklerine uygun olarak gerçekleşecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında istina dışı olan kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı;

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16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)

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Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

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- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

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