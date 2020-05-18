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HaberlerEkonomi Haberleri18 Mayıs Altın fiyatları son durum: Çeyrek ve gram altın canlı takip ekranı 2020 altın yorumları
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 10:26,

18 Mayıs Altın fiyatları son durum: Çeyrek ve gram altın canlı takip ekranı 2020 altın yorumları

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette sıklıkla cevap arayan konular arasında yer alıyor. Pazartesi piyasa açılışında yükselişe giden fiyatların gün içindekini takip isteyenler çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını internetten canlı takip etmek istiyorlar. Ayrıca altın fiyatları sayfamızdan tüm yatırım altınlarındaki son durumu canlı ve anlık veriler ile takip edebilirsiniz. Peki 18 Mayıs Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu?

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Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 389 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum nedir?

2ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altının satış fiyatı 639 lira seviyesinde işlem görürken, 629 liradan geri alınıyor.Yarım altının satış fiyatı 1.278 lira olurken, 1.258 liradan geri alınıyor.Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.549 liradan işlem görürken, 2.504 liradan geri alınıyor.22 ayar bilezik gram satış fiyatı 354 lira olurken, 351 liradan geri alınıyor

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Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

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ABD stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs’tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran’dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

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Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.05 artışla 33.74 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.51 artışla uzun süredir ilk kez 30 doları da aşarak 30.90 dolara yükseldi.

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