18 Mayıs Altın fiyatları son durum: Çeyrek ve gram altın canlı takip ekranı 2020 altın yorumları

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs’tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran’dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.