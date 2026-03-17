18 Mart'la ilgili çarpıcı detay Atatürk'ün yazdığı raporda... Denetime giderken bombardımana yakalanmış

"18 MART'A GİDEN SÜREÇTEKİ EN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ"
Dr. Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı zamanda bölgede 9'uncu Tümen'e bağlı olan 26 ve 27'nci alayların da komutasını üstlenerek Maydos Mıntıka Komutanlığı görevini de üstlenmiştir. Fakat tarihin bir garip tesadüfü sonucu 25 Şubat, Atatürk'ün 19'uncu Tümen'le birlikte Eceabat'a ayak bastığı gün, Çanakkale Boğazı'na da ikinci büyük saldırının gerçekleştiği güne tesadüf etmiştir. 19 Şubat'ta Çanakkale Boğazı'na saldıran Birleşik Filo maksadına ulaşamamış, yani boğazın giriş kısmındaki savunma gücünü kıramamış ancak 25 Şubat'ta Çanakkale Boğazı'nın girişindeki tabya ve kalelerdeki savunma gücünü kırabilme başarısını göstermiştir. Yani Mustafa Kemal Bey'in Eceabat'a ayak bastığı gün 18 Mart'a giden süreçteki en önemli günlerden biri olmuştur."
Fotoğraf: Mustafa Kemal Atatürk'ün Eceabat'taki karargahı