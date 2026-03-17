18 Mart'la ilgili çarpıcı detay Atatürk'ün yazdığı raporda... Denetime giderken bombardımana yakalanmış

"DONANMANIN ATEŞLERİ ALTINDA KALACAKLAR"

Atatürk'ün Maydos Mıntıka Komutanlığı görevinin birçok olaya sahne olduğunu belirten Dr. Sabah, "Bunlardan bir tanesi de 4 Mart tarihinde gerçekleşiyor. 25 Şubat'ta boğaz girişindeki istihkamların ve tabyaların savunma gücünü kıran Birleşik Filo ve müttefikler varsa sağ kalan topları da imha etmek maksadıyla karaya asker çıkaracaklar. Seddülbahir Kalesi'nde görevli Bigalı Mehmet Çavuş müthiş bir kahramanlık örneği sergileyerek İngilizlere karşı tüfeğinin de bozulması sebebiyle eline geçirdiği taşlarla ve kürekle mücadele edecektir. Mustafa Kemal Bey, Maydos Mıntıka Komutanı iken birliklerini düşmanı karaya ayak bastırmayacak şekilde konuşlandırmış ve buna göre bir savunma tertibatı almıştır. Mustafa Kemal Bey, bu tertibatın Seddülbahir'deki kısmını 18 Mart 1915'te Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya göstermek ve denetlemek üzere harekete geçecekler. Ancak kendileri, eski adıyla 'Kirte', günümüzdeki ismiyle Alçıtepe'ye geldiklerinde Birleşik Filo'nun saldırısı başlayacak. Atatürk'ün Arıburnu Muharebeleri raporunda kendisinin de ifadesine göre; donanmanın ateşleri altında kalacaklar ve Cevat Paşa'nın görev yerinde bulunması icap ettiğinden hemen geriye dönecekler. 18 Mart sadece bir deniz harekatıyla sınırlı kaldı. Karadan bir asker ihracı gerçekleşmedi" diye konuştu.