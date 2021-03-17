Gündem Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 23:41 | 17 Mart 2021 - 23:41

18 Mart resmi tatil mi, yarın okullar var mı? İşte 2021 resmi tatil günleri hakkında bilgiler

Yarın okullar tatil mi sorusu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla gündemde yer alan konulardan oldu. 18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. Türk tarihinin dönüm noktalarından olan 18 Mart'ta yapılacak etkinlikler bu yıl diğer yıllara göre farklı geçecek ve koronavirüs önlemleri alınacak. İşte, 18 Mart ve 2021 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.