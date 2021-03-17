18 Mart resmi tatil mi, yarın okullar var mı? İşte 2021 resmi tatil günleri hakkında bilgiler
Yarın okullar tatil mi sorusu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla gündemde yer alan konulardan oldu. 18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. Türk tarihinin dönüm noktalarından olan 18 Mart'ta yapılacak etkinlikler bu yıl diğer yıllara göre farklı geçecek ve koronavirüs önlemleri alınacak. İşte, 18 Mart ve 2021 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.
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18 Mart'ın tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri yapılacak. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Dolayısı ile perşembe günü okullar eğitime devam edecek, kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerinde mesaiye tabi olacak.
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18 MART TATİL Mİ?
Tatil planlarına yön verecek olan pek çok kişi 18 Mart'ın tatil olup olmadığına odaklandı. Ancak 18 Mart'ta tatil olmayacak.
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2021 TATİL GÜNLERİ
2021 yılında Resmi Tatiller şöyle;
1 Ocak 2021 Yılbaşı tatili- Cuma gününe denk geliyor.
23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı- Cuma gününe denk geliyor
1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü- Cumartesi gününe denk geliyor.
19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı- Çarşamba gününe denk geliyor.
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2021 Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayıs 2021- Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor.
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 – Perşembe gününe denk geliyor.
2021 Kurban Bayramı– 20-21-22-23 Temmuz- Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma’ya denk geliyor
30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı- Pazartesi gününe denk geliyor
29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı- Cuma gününe denk geliyor