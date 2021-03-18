18 Mart hatıra künyesi oluşturma ekranı! 18 Mart hatıra kolyesi ile güne anlam katın
18 Mart hatıra künyesi, Çanakkale Zaferi'nin kahramanı olan şehitlerimizin anıldığı bu günde büyük önem arz ediyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehit olan kahramanların anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri ile oluşturulan sayfa üzerinden birkaç adımda kolayca künye oluşturmak mümkün olabiliyor. Ad soyad, doğum yeri, kan grubu, e-posta gibi bilgilerin girilmesiyle elde edilebilen 18 Mart hatıra künyesi, 18martetkinlikleri.com üzerinden alınıyor. İşte, 18 Mart hatıra künyesi oluşturma ekranı!
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18martetkinlikleri.com üzerinden gerçekleşen 18 Mart hatıra künyesi oluşturma işlemi, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde büyük ilgi görüyor. Bakanlık ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan 18martetkinlikleri.com, hatıra künyesi alma işlemini yaklaşık 1 dakika içerisinde tamamlıyor. İşte, hatıra künyesi almak için atılması gereken adımlar;
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İlk olarak bu sayfanın altında yer alan 18martetkinlikleri.com'a yönlendirilen linke tıklayınız.
Sonrasında karşınıza gelecek olan ekranda yer alan ad soyad, e-posta, kan grubu, doğum yeri bilgilerini doldurunuz.
Bu bilgileri doldurduktan sonra "Künyemi Oluştur" butonuna basınız.
Künyeniz oluşturulduktan sonra bu ekrana yönlendirileceksiniz. Eğer çok fazla yoğunluk varsa künyeniz otomatik olarak indirilmeyecek ve sizin "indirme işleminiz başlamadıysa burayı tıklayınız" alanına dokunmanız gerekecektir.
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Künyeniz oluştuktan sonra cihazınıza indirebilir ve sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz.