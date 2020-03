18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü hatırlatılıyor - Çanakkale Zaferi ile ilgili sözler

BİR YOLCUYA



Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın



Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.



Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın



Bir vatan kalbinin attığı yerdir.



Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda



Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda



İstiklal uğrunda, namus yolunda



Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.



Bu tümsek, koparken büyük zelzele,



Son vatan parçası geçerken ele,



Mehmet'in düşmanı boğduğu sele



Mübarek kanının kattığı yerdir.



Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin



Yaptığı bu tümsek, amansız çetin



Bir harbin sonunda bütün milletin



Hürriyet zevkini tattığı yerdir.



Necmettin Halil ONAN



ÇANAKKALE GEÇİLMEZ



Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen



Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren



Vatan toprağı için can ile serden geçen



Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken



Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını



Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını



Komayacağız yerde şehitlerin kanını



Korku bilmez bu millet artıracak şanını



Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı



Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı



Anlayacak kafirler bucağı ve karışı



Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı



Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!



Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab



Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab



Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab



Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir



Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir



Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerededir



'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir



Samet Mehmet Bora