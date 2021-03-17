18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları için seçenekler - En güzel, resimli 18 Mart mesajları
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları, bu önemli güne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 106. yıl dönümü. 106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal önderliğinde mücadele veren Türk ordusu, kara savaşlarında kesin zafer elde ederek destan yazdı. İşte günün anlam ve önemine uygun olarak paylaşabileceğiniz en güzel, resimli, kısa ve uzun 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri…
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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri araştırılıyor. Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 106. yıl dönümü. Her yıl 18 Mart tarihinde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, paylaşımlarda bulunabileceğiniz resimli, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Çanakkale Zaferimizin 106. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.
Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.
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İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.
Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.
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Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.
- Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum
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- ’Çanakkale Geçilmez’gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.