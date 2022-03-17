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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri – Resimli, yeni, en güzel 18 Mart mesajları

#18 Mart Çanakkale Zaferi#Çanakkale Zaferi#18 Mart Mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Her yıl önemli günlerden biri olan Çanakkale Zaferi, 18 Mart tarihinde kutlanıyor. Yurdun dört bir yanında günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleniyor. Bu sene destanın 107. yıl dönümü. 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarını her sene vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyorlar. İşte en güzel, resimli Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları için seçenekler

1/618 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri – Resimli, yeni, en güzel 18 Mart mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Çanakkale Zaferi, Türk tarihine büyük bir destan olarak yazılmış ve Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır. Tarihimizde önemli bir yere sahip olan destanın bu sene 107. Yıl dönümü kutlanacak. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en güzel, resimli ve yeni 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

2/618 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferimizin 107. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

3/618 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri – Resimli, yeni, en güzel 18 Mart mesajları

İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

4/618 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri – Resimli, yeni, en güzel 18 Mart mesajları

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

5/618 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri – Resimli, yeni, en güzel 18 Mart mesajları

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.

6/618 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri – Resimli, yeni, en güzel 18 Mart mesajları

- ’Çanakkale Geçilmez’gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.

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